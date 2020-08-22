Из Омска сегодня должен вылететь в Берлин самолет с Алексеем Навальным на борту

Политик находится в коме с позавчерашнего дня. Ему внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Соратники оппозиционера полагают, что его отравили, однако местные врачи, ссылаясь на данные трех исследований, утверждают, что это не так.

Заверения медиков доверия не вызывают – сказал в эфире «Эха Москвы» журналист и член Совета по правам человека Николай Сванидзе.

Если предположить, что на Навального совершено покушение, то аргументированных версий, почему это произошло именно сейчас, выдвинуть нельзя – считает Сванидзе.