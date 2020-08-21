ВОЗ выразила надежду на то, что коронавирус удастся победить за два года

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус сравнил нынешнюю ситуацию с пандемией гриппа-«испанки», вспыхнувшей в 1918 году. Сегодня у болезни больше шансов распространиться, однако и у людей есть более продвинутые технологии и знания, чтобы ее остановить – отметил Гебрейсус. Создание вакцины, по его мнению, само по себе не приведет к немедленному прекращению пандемии, хотя подобные препараты и станут жизненно важным инструментом в этой борьбе.

По последним данным, число зараженных в мире приближается к 23 миллионам. Почти 800 тысяч человек умерли.