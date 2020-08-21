МЧС направляет к дому в Ярославле, где произошел взрыв газа, спецоборудование, технику и спасателей из Подмосковья

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Между тем, в правительстве региона идентифицировали жертву ЧП – это 66-летняя женщина, жительница квартиры, в которой произошел взрыв. Под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. 160 жильцов эвакуированы.

Взрыв разрушил квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах десятиэтажного дома. Предварительно, причиной ЧП называют утечку газа. Возбуждено уголовное дело.