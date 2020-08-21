Сотрудники китайской компании Huawei опасаются массовых увольнений из-за политики американской администрации

Руководство телекоммуникационной корпорации называет ситуацию с введением санкций войной и на этом фоне рабочие задаются вопросом: если ограничения распространят еще больше, какую продукцию сможет изготавливать Huawei? Об этом пишет газета The Financial Times. По словам сотрудников, число увольнений, переводов в другие подразделения и возвращений из-за границы растет.

Вашингтон считает, что оборудование китайской компании используется для шпионажа в пользу КНР. Прошлой весной Huawei была внесена в черный список.