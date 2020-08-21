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22:30, 21 августа 2020

В Белоруссии полсотни человек стали фигурантами дел о насилии в отношении сотрудников милиции

Большую часть подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава ведомства Юрий Караев сказал, что пресса «искусно освещает только одну сторону», дискредитируя правоохранительные органы. При этом, по его словам, несколько сотрудников милиции были ранены только в последние дни.
На акциях были задержаны порядка 7 тысяч человек. При задержаниях сотни пострадали, уже четверо, по данным ООН, погибли. О возбуждении дел в отношении силовиков пока ничего не говорилось.



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