В Белоруссии полсотни человек стали фигурантами дел о насилии в отношении сотрудников милиции

Большую часть подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава ведомства Юрий Караев сказал, что пресса «искусно освещает только одну сторону», дискредитируя правоохранительные органы. При этом, по его словам, несколько сотрудников милиции были ранены только в последние дни.

На акциях были задержаны порядка 7 тысяч человек. При задержаниях сотни пострадали, уже четверо, по данным ООН, погибли. О возбуждении дел в отношении силовиков пока ничего не говорилось.