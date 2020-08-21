Ходорковский считает, что Навального отравили с целью «отвлечения внимания» от ситуации Белоруссии

Общественный деятель Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что, по его мнению, политика Алексея Навального отравили российские власти, чтобы отвлечь внимание СМИ от подавления протестов в Белоруссии.

«Здесь нужно предупредить, нужно создать проблемы и, главное, нужно решить свои проблемы – в данном случае я убежден, что речь шла об отвлечении внимания от зачистки, которая сейчас происходит в Минске и Белоруссии в целом», — сказал он.

По мнению М.Ходорковского, российские власти не заинтересованы в падении режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому они хотят хотят переключить внимание русскоязычных редакций западных СМИ, активно освещающих протесты, на ситуацию с А.Навальным во время подавления белорусскими властями акций протестов.

«Восприятие этой информации на Западе происходит через так называемые русские редакции западных СМИ. Конечно, что-то там публикуется из белорусских источников, особенно ставшей столь популярной NEXTA. Но в основном обрабатывают русские редакции. В данном случае, отвлечение медийного российского рынка, российских редакций западных СМИ от событий Белоруссии сильным событием, произошедшим в России — покушением на Алексея Навального, естественно, создает для этой зачистки такое немножко мертвое информационное пространство», — заявил М.Ходорковский.

Кроме того, добавил он, по этой причине на места уволившихся в ходе протестов сотрудников Белтелерадиокомпании были приглашены «пропагандисты из России».

М.Ходорковский заметил, что хотя А.Навального отравили, цели его убить не было. «Я бы перед этим хотел еще обратить внимание, что циничность власти в данном случае проявляется в том, что ей совершенно безразлично, останется человек жив или он умрет. Вот им это безразлично. Они решают свою проблему», — сказал он.

М.Ходорковский отметил, что это не первый случай отравления журналистов и политиков в России. В частности, он напомнил, что в разное время были отравлены председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, журналистка Анна Политковская и писатель Дмитрий Быков.