Акция «Цепь покаяния» прошла в Минске

Её участники выступили против насилия по отношению к протестующим в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с работниками агрокомбината пообещал решить проблему протестов в стране в ближайшее дни.
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Её участники выступили против насилия по отношению к протестующим в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с работниками агрокомбината пообещал решить проблему протестов в стране в ближайшее дни.
Главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя, поскольку это создает риск для его жизни
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..