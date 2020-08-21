Взрыв газа прогремел в многоквартирном жилом доме в Ярославле

Возбуждено уголовное дело.

Четыре человека пострадали и доставлены в больницу. Один человек погиб, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи. По предварительным данным, под завалами находится ребенок, говорят спасатели. По заявлению властей, взрыв был мощным – в панельном десятиэтажном доме рухнули перекрытия с первого по шестой этаж, повреждены 10 квартир.

Всего их здании 120, где живут почти 350 человек. Сейчас людей под завалами ищут кинологи со служебными собаками. На месте также работают криминалисты. СК расследует дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

Как передает Интерфакс, газовики проверяли аварийный дом в Ярославле в январе, апреле и июле.