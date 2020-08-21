Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост главы Мосгорсуда

При этом председатель Южного окружного суда может занять должность только после утверждения президентской комиссией по судебным кадрам, которая, как ожидается, соберется в сентябре – об этом пишет газета «Коммерсант».

Ольга Егорова, возглавляющая Мосгорсуд 20 лет, участвовать в новом конкурсе не стала после того, как получила отрицательную характеристику из Верховного суда.