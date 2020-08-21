Российские военные призвали Турцию остановить насилие на подконтрольных ей сирийских территориях

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Щербицкий рассказал о жалобах местного населения на протурецкие вооруженные формирования, находящиеся в зоне операции «Источник мира». По словам командующего, между отрядами боевиков происходят многочисленные столкновения, жертвами которых становятся мирные граждане. В Центре предупредили, что подобные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису.
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