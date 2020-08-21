Эстония и Латвия введут персональные санкции против белорусских чиновников

Список будет представлен правительством двух стран в ближайшее время. В него попали те, кто, по мнению Таллина и Риги, ответственен за фальсификацию выборов и применение насилия к протестующим. Санкции предусматривают визовые запреты, — приводит слова пресс-службы эстонского МИДа агентство Интерфакс.

Уличные акции и забастовки на предприятия начались в Белоруссии после того, как Центризбирком объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на прошедших президентских выборах.