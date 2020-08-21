Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Там, по меньшей мере, один человек погиб и еще четверо пострадали. Жильцов эвакуируют из здания. Ранее сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах, под завалами остаются два человека – женщина и ребенок.

Взрыв произошел этим вечером. В результате обрушились этажи с третьего по пятый. В качестве основной версии рассматривается утечка газа.