Генпрокурор США выступил категорически против помилования Эдварда Сноудена

Уильям Барр сказал, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности является предателем, а информация, которую он передал «противникам США», нанесла серьезный ущерб безопасности американского народа. Такое мнение генпрокурор высказал в интервью агентству Associated Press.

Ранее о возможности помилования Сноудена в случае его возвращения на родину говорил президент США Дональд Трамп. Сейчас Сноуден находится в России, где недавно в очередной раз подал документы на продление вида на жительство.