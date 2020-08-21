Адвокат экс-кандидата в президенты Белоруссии обжаловал в Верховном суде итоги выборов

В объединенном штабе Светланы Тихановской отметили, что решение о начале производства будет принято в ближайшие дни. Сама политик находится в Литве. Она предложила себя в качестве национального лидера.

Ранее все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, подали в Центризбирком жалобы на итоги голосования, однако, они были отклонены. Акции протеста начались в стране после того, как ЦИК назвал победителем выборов действующего главу государства.