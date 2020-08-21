В Москве начались задержания на пикетах в поддержку Алексея Навального

Как следует из сообщений проекта «ОВД Инфо», в отделение попали три участницы пикета, одну уже отпустили с обязательством о явке. Пикеты на фоне госпитализации политика проходят у здания аппарата президента.

Акции в поддержку Навального проходят уже второй день подряд в разных городах страны. Вчера политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, он был экстренно госпитализирован. Соратники оппозиционера считают, что его отравили, однако, омские врачи это отвергают. Как ожидается, этой ночью Навального переправят на самолете в берлинскую клинику.