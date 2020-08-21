Крупнейшие новостные издательства потребовали от компании Apple изменить комиссии в магазине приложений AppStore

Ассоциация DCN, в которую входят известные газеты и журналы, отмечают, что производители высококачественного цифрового контента платят Apple 30% дохода от первой подписки пользователя и 15%, начиная со второго года. Однако, как стало известно из недавних слушаний в судебном комитете Палаты представителей, компания Amazon уже в течение трех лет пользуется льготными условиями для своего видео-сервиса. DCN потребовала разъяснений на этот счет.