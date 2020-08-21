Самолет с Алексеем Навальным на борту сможет вылететь в Германию этой ночью

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Твиттере, что борт сможет отправиться не раньше чем через 7 часов. Этим вечером врачи омской больницы, где в коме находится политик, наконец, разрешили транспортировать его в другую клинику. На этом настаивала супруга Навального Юлия.

Соратники оппозиционера полагают, что его отравили. Навальному стало плохо накануне во время перелета из Томска в Москву. При этом главврач больницы Александр Мураховский утверждает, что исследования трех лабораторий признаков отравления не обнаружили.