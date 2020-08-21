В Грузии не увидели предпосылок для восстановления отношений с Россией

Спецпредставитель грузинского премьера Зураб Абашидзе в разговоре с газетой «Коммерсантъ» сказал, что Москва до сих пор «грубо попирает» принципы международного права в отношении страны. Так дипломат прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в интервью газете «Труд» счел возможным значительное улучшение отношений и восстановление прямых авиарейсов. Абашидзе, в свою очередь, напомнил, что воздушное сообщение между странами было прервано именно по инициативе Москвы.