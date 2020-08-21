Россия вступит в Международную организацию по миграции

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить все необходимые для этого документы. Сейчас Москва находится в организации в качестве наблюдателя.

МОМ была создана в Брюсселе в середине 20 века. Она занимается развитием международного миграционного законодательства, организацией дискуссий и подготовкой рекомендаций по вопросам миграционной политики, а также защищая права беженцев. На данный момент членами организаций являются более 170 государств.