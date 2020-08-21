В соответствии с поручением президента он пройдет с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.
Музыкальное мероприятие за 13 лет своей истории приняло свыше полутора сотен коллективов из более чем 50 стран и вошло в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира наряду шотландским Edinburgh Military Tattoo швейцарским Basel Military Tattoo.
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год на фоне пандемии
В соответствии с поручением президента он пройдет с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.