Научный центр «Вектор» планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в октябре

Уже через месяц после этого разработчик может перейти к производству препарата и проведению пострегистрационных клинических исследований. Вторая фаза испытаний, между тем, началась, в ней принимают участие почти 90 добровольцев.

Сейчас в мире зарегистрирована одна вакцина – российский препарат Спутник-V центра имени Гамалеи. Многие западные ученые со скепсисом относятся к вакцине на фоне решения властей начать выпуск до того, как полноценные испытания докажут ее эффективность. Они опасаются, что в таком виде препарат может вызвать мутацию вируса, — передает Reuters.