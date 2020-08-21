Глава Европейского совета позвонил Владимиру Путину в связи с госпитализацией Алексея Навального

Шарль Мишель выразил обеспокоенность состоянием российского оппозиционера, — сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Со слов собеседника агентства, российский лидер сказал, что Навальный «заболел» и получает хорошую медицинскую помощь.

Политик со вчерашнего дня находится в коме в омской больнице. Его жена Юлия хотела перевести мужа на лечение в Германию, однако, до недавнего времени, местные врачи этому препятствовали. Разрешение на транспортировку Навального появилось лишь около часа назад.