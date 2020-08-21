В Белоруссии повторно задержали диджея, включившего песню группы «Кино» «Перемен»

О том, что Владислав Соколовский снова попал в отделение, пишет сайт tut.by со ссылкой на адвоката. Причина задержания не уточняется.

Соколовский и его коллега Кирилл Галанов работали диджеями на концерте минской мэрии за три дня до президентских выборов, где и включили песню. На них составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на десять суток. После освобождения Соколовский рассказал, что в изоляторе его дважды ударил «какой-то начальник», позже диджей узнал в нем замглавы МВД Белоруссии.