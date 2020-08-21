Ученые опасаются, что российская вакцина от коронавируса может вызвать его мутацию

План властей о начале использования препарата Sputnik-V еще до того, как полноценные испытания покажут его эффективность, встревожил вирусологов, — сообщает агентство Reuters.

Профессор британского Университета Реддинга Иэн Джонс отметил, что в этом смысле плохая вакцина даже хуже, чем ситуация, когда ее вообще нет. При этом разработчики заверяют, что препарат безопасен и эффективен, однако, результаты испытаний пока не были обнародованы, из-за чего западные ученые настроены скептически. Россия намерена провести пострегистрационные исследования своей вакцины на 40 тысячах добровольцев.