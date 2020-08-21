Навального разрешили перевезти из Омска в немецкую клинику

Заместителя главного врача омской БСМП-1 Анатолия Калиниченко цитирует издание «Город55».

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники» — заявил заместитель главного врача.

Решение было принято на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в своем твиттере: «Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти». Она также выразила сожаление из-за потерянного времени. Самолет ждет с утра, документы были готовы тогда же, — отметила Ярмыш.

20 августа Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, политика увезли в больницу. Он находится в коме. Главврач омской больницы сказал, что признаков отравления не обнаружено.