Михаил Ефремов в суде отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его помощника

Актер также сообщил на заседании, что мог находиться не за рулем, а на пассажирском сидении во время ДТП.

Михаил Ефремов сказал, что наймет адвокатов посильнее и подчеркнул, что у него есть знакомые в этой сфере, в частности, прозвучали фамилии Падва и Никольский. По словам Ефремова, действующие на данный момент защитники убеждали его в том, что российский суд – самый справедливый, но, когда приходили на заседание больные и слабые, их обсмеивала защита потерпевших. Эльман Пашаев назвал решение артиста «законным правом» подсудимого и пообещал помочь Ефремову найти нового адвоката, отметив на решение этого вопроса есть только 5 дней, иначе в процессе появится защитник по назначению. В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский усомнился, что Ефремов сможет найти себе новых защитников и назвал действия подсудимого затягиванием процесса.

В тоже время со стороны Михаила Ефремова в ходе заседания в Пресненском суде прозвучали и другие громкие заявления. Артист сказал, что мог находиться на пассажирском сидении во время ДТП со смертельным исходом. Но Ефремов точно в этом не уверен, он подчеркнул: «У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом». Цитату приводит агентство ТАСС. В подтверждение новой версии артиста адвокат Эльман Пашаев добавил, что на заднем сиденье джипа Михаила Ефремова в момент аварии находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло. Пашаев заключил, что «за рулем сидел известный человек», однако не назвал его имя, пообещав позже раскрыть подробности.

Ефремов через помощника своего адвоката перевел по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату погибшего в аварии Сергея Захарова.