Президент Турции объявил о том, что турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море

Примерный объем – 320 миллиардов кубометров. В Анкаре это называют большим шагом на пути к полной энергетической независимости.

Президент Реджеп Эрдоган объявил, что для республики произошло историческое событие — исследователи нашли под Черным морем месторождение природного газа, которое позволит стране больше не закупать его из-за рубежа. Турецкий лидер собирается начать поставки на внутренний рынок не позже 2023 года.

Эрдоган считает, что вскоре для Турции начнется «новая эра». По его словам, она не просто не будет больше зависима от поставок энергоносителей из других стран, но и сама сможет стать экспортёром газа.

Как передаёт телеканал Euronews, Анкаре сейчас действительно нужны эти залежи, поскольку её экономические проблемы усугубились из-за пандемии коронавируса. Находка может помочь ей избавиться от значительных затрат. Например, только в прошлом году Турция заплатила за газ из России, Ирана и Ирака сорок один миллиард долларов.

В министерстве энергетики Турции утверждают, что газ, обнаруженный в Черном море, очень высокого качества. Бурение на шельфе будет продолжено.