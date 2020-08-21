Они вышли с плакатом «Путин, отпусти Навального».
Муж Трояновой, режиссер Василий Сигарев написал в Фейсбуке, что актрис доставили в ОВД «Китай-Город». По его словам, у беременной Вилковой отошли воды.
Навальный находится в реанимации в омской больнице. Ему стало плохо во время рейса «Томск – Москва». Вопреки желанию его жены Юлии, врачи не разрешают перевезти политика в Германию. Сегодня в поддержку оппозиционера второй день в разных городах России проходят пикеты.
Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на Красной площади на акции в поддержку Алексея Навального
Они вышли с плакатом «Путин, отпусти Навального».