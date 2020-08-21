Медикам Петербурга, работающим с коронавирусом, продлили выплаты

Постановление Смольного уже вступило в силу.

Стимулирующие выплаты продлили для медиков до конца этого месяца. Они положены тем, кто работает с коронавирусными больными и лицам из группы риска. Деньги выплатят медикам за прошлый месяц. Также на июль и август продлили установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи.

При этом, как пишет, «Новая газета», выплат не могут дождаться родственники Сергея Белошицкого. Он первым из медиков города погиб от коронавируса. Братья и сестры врача получили акт, что он пострадал от эпидемии. Ближе родственников у Белошицкого не было. В Смольном считают, что это дальняя родня, поэтому выплата за смерть медика им не положена. У Белошицкого осталась ипотека и младший тяжело больной брат, о котором он заботился. Посмертно медика наградили орденом Святого Луки. Впрочем, как писали журналисты, денег не могут получить и некоторые медики, которые переболели коронавирусом. Чиновники готовы отказать по регламенту буквально из-за одного пропущенного дня.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предлагал создать конфликтную комиссию, чем вызвал гнев президента России Владимира Путина. «Хотите завалить дело — создайте комиссию», — сказал тогда глава государства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что региональные выплаты планируется продлить до конца этого года.