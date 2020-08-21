Глава Башкирии заявил о готовности присвоить охранный статус горе Куштау

Местные жители и экологические активисты требуют отказаться от добычи там известняка.

Документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории будут отправлены, если стороны не придут к компромиссу, пообещал глава республики Радий Хабиров, передает «Интерфакс». Об этом он сказал на встрече с защитниками горы.

Участники встречи передали руководству республики манифест. В нем протестующие требуют защитного статуса для всего комплекса древних башкирских гор-шиханов, освободить задержанных активистов и наказать ответственных за насилие в отношении участников палаточного лагеря у горы. На выходных защитники горы сообщили, что силовики и сотрудники частных охранных предприятий с применением перцового газа вытеснили их из лагеря. По данным портала ОВД-Инфо, были задержаны более 70 человек.

Добывать породу на горе Куштау намерена «Башкирская содовая компания». Ее гендиректор Эдуард Давыдов ранее выразил возмущение действиями протестующих.

В поддержку защитников горы Куштау выступили лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и артист Максим Галкин. Телеведущий призвал «Башкирскую содовую компанию» отказаться от своих планов

Тем временем, как передает ТАСС, власти республики намерены перепроверить итоги сделки, в результате которой была создана «Башкирская содовая компания».

Как передает сайт «Медиазона», ранее глава республики Радий Хабиров пригрозил протестующим уголовными делами.