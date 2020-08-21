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Эксклюзив Эха 18:06, 21 августа 2020

Алексей Навальный остается в омской больнице скорой медицинской помощи до стойкой стабилизации состояния

Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Мураховский.

По словам Мураховского, не возражают и немецкие врачи, которые сегодня были допущены к Навальному.
Родственники не имели возможности пообщаться с немецкими специалистами, — рассказала жена политика Юлия Навальная.

Юлия Навальная официально обратилась к президенту Путину. Она требует разрешить транспортировку ее мужа в Германию. По ее словам, у родственников имеются все возможности для незамедлительной транспортировки под надзором врачей высшего уровня.
В Кремле несколько часов назад заявили, что вопрос о переводе в иностранную клинику может решить только лечащий врач Навального. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обращение супруги Алексея Навального к президенту может повлиять на принятие решений в отношении оппозиционера. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и член СПЧ Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе также выразил сомнение, что немецкие врачи, прилетевшие в Омск, окажут Навальному менее квалифицированную помощь, чем омские медики в больнице.

Соратники Навального не верят омским врачам. Они считают, что Навальный был отравлен. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш утверждает, что немецкие врачи, осмотревшие Навального в реанимации, одобрили транспортировку в Германию. По их словам, оборудование самолета позволяет безопасно перевезти пациента в Берлин. При этом Ярмыш не уточнила, откуда получила эту информацию.

При нынешнем уровне медицины транспортировать можно почти любого пациента, — подтвердил в эфире «Эха» заведующий отделением кардиореанимации 29 клинической больницы Алексей Эрлих.

Эрлих добавил, что реанимобиль даже из обычной квартиры может забрать пациента, находящегося на ИВЛ, и доставить в клинику.


Омское управление МВД сообщает, что на руках и одежде Навального обнаружено химическое вещество, относящееся к промышленным. Концентрацию установить не удалось. В полиции предположили, что это вещество могло попасть в организм через пластиковый стаканчик. Информированный источник Интерфакса утверждает, что это химическое вещество не могло стать причиной резкого ухудшения состояния Навального. Окончательный диагноз сейчас уточняется. Напомним, главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом нарушение обмена веществ. Терапевт Ярослав Ашихмин, который длительное время наблюдает Навального, назвал это издевательством.

Немецкие специалисты, прилетевшие в Омск, получат возможность ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований, — сообщил главный врач больницы Александр Мураховский. По его словам, омские медики делают все возможное для стабилизации пациента совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии имени Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

Германия готова предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному, — подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, обстоятельства этого чрезвычайного происшествия должны быть тщательно расследованы. МИД Германии контактирует с российскими ведомствами по поводу ситуации с Навальным.

В Омске сегодня утром приземлился самолет из Германии, готовый транспортировать Навального из омской больницы в немецкую клинику «Шарите». Организатор перевозки – фонд The Cinema for Peace Foundation.



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