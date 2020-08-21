Симферополь практически исчерпал запасы воды

Водохранилища заполнены лишь на пятую часть. На этом фоне власти города и близлежащих населенных пунктов вводят ограниченный режим подачи воды. Об этом газете «Коммерсант» рассказали в администрации крымской столицы.

Понижать забор воды из водохранилищ будут поэтапно. График уже опубликован на сайте регионального правительства. Несколько месяцев назад глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что переброска воды из Тайганского водохранилища практически полностью обеспечит город питьевой водой даже в условиях засухи.