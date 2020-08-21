Правительство национального согласия Ливии объявило о немедленном прекращении огня на всей территории страны

В своем заявлении Файез Сарадж, глава кабинета министров, заседающего в Триполи, призвал провести парламентские и президентские выборы в марте следующего года, отметив, что для достижения перемирия, «требуется демилитаризация Сирта и Аль-Джуфры». Сейчас эти города удерживает армия мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. В свою очередь, схожее заявление о прекращении огня сделал и председатель правительства, базирующегося на востоке страны, Агила Салех. Эти сообщения приветствовала миссия ООН.