Главврач больницы в Омске отказался отпустить Алексея Навального на лечение в Германию

По словам сторонников политика, его супругу к прибывшим немецким врачам не пустили.

На том, чтобы Алексей Навальный оставался в больнице Омска, настояли врачи из Москвы, сказал главный врач учреждения Александр Мураховский. По его словам, политик будет в местной больнице до стабилизации состояния. Как передает ТАСС, Мураховский утверждает, что был проведен консилиум с прибывшими из Германии медиками и никаких возражений не было.

В то же время, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в «Твиттере», что немецкие специалисты пришли к выводу, что Алексей Навальный транспортабелен и что оборудование их самолета позволяет безопасно доставить его в берлинскую клинику. Ярмыш отметила, что люди в штатском провели целую спецоперацию, чтобы не дать супруге политика Юлии Навальной увидеться с немецкими врачами. Ранее сегодня Юлия Навальная обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить вывезти мужа на лечение в Германию. Родные и друзья Навального полагают, что его отравили, а теперь не выпускают, чтобы западные специалисты не обнаружили яд.

В больнице Омска говорят, что токсинов в организме Алексея Навального они не обнаружили. В полиции утверждают, что на смывах рук и одежды найдено некое вещество промышленного характера, возможно от пластикового стаканчика. Но как оно могло повлиять на здоровье, не уточняется.