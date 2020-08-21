Президент Белоруссии пообещал решить ситуацию с протестами в стране в ближайшие дни

Во время посещения автокомбината «Дзержинский» Александр Лукашенко сказал, что беспорядки организуют Соединенные Штаты, а «европейцы подыгрывают» — цитата по агентству БелТА. По словам главы государства, сегодня он встретился с руководителями силовых структур и обсудил поддержание правопорядка внутри страны.

Массовые протесты начались после того, как ЦИК назвал Лукашенко победителем прошедших президентских выборов.