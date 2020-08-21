Бывшего топ-менеджера компании Uber обвинили в попытке скрыть деятельность хакеров

По данным следствия, вместо того, чтобы уведомить власти о взломе, директор по безопасности Джозеф Салливан выплатил злоумышленникам 100 тысяч долларов биткоинами. Об этом сказал прокурор США по Северному округу Калифорнии Дэвид Андерсон.

Об утечке данных почти 60 миллионов водителей и клиентов компании стало известно в 2017 году. Для урегулирования претензий Uber пришлось выплатить около 150 миллионов долларов. Адвокаты Салливана отвергают обвинения как несостоятельные.