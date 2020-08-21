Турция объявила об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

По словам президента Реджепа Эрдогана, примерный объем запасов оценивается в 320 миллиардов кубометров. Месторождение обнаружило судно «Фатих», которое вышло на геологоразведочные работы в акватории Черного моря в конце прошлого месяца. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Турецкий министр финансов Берат Албайрак сказал, что это событие изменит историю страны, которая теперь получила возможность избавиться от энергетической зависимости от других государств.