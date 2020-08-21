Главврач омской больницы: Навальный останется в Омске, такое решение принял консилиум с участием немецких врачей

Об этом сообщил главный врач больницы, где сейчас находится политик, Александр Мураховский. Выступление главврача опубликовал телеграм-канал LifeShot.

«Реаниматологи, в частности БСМП №1, в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния», — сказал Мураховский.

По словам Мураховского, немецкие специалисты не стали возражать такому решению.

Перевозки Алексея Навального в клинику в Германии потребовала его жена Юлия. Она опубликовала обращение на имя президента Владимира Путина. В омской больнице сделать это не разрешают. По словам медиков, политик находится в нестабильном состоянии, поэтому транспортировать его нельзя.

Накануне утром Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован. Соратники политика полагают, что его могли отравить, подмешав что-то в чай. Региональное МВД сообщило, что специалисты по химической лаборатории нашли на одежде и теле оппозиционера промышленное химическое вещество, которое добавляется в полимеры как пластификатор, то есть могло попасть на одежду Навального через пластиковый стаканчик.