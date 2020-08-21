Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти урегулировать полит. кризис цивилизованным и мирным путем

Оппозиционеры считают, что силовой путь только укрепит раскол в стране и будет иметь тяжелые экономические последствия.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что будет вести диалог не с Координационным советом оппозиции, а с трудовыми коллективами. Он пообещал проводить жесткую политику, чтобы, как он выразился, стабилизировать обстановку внутри страны.

Лукашенко утверждает, что лично помогал выехать за границу своей сопернице на выборах Светлане Тихановской.

Сама Тихановская говорила, что решение об отъезде принимала самостоятельно.

Светлана Тихановская пообещала вернуться на родину, как только это станет безопасным. Она заявила об этом на пресс-конференции в Вильнюсе. Тихановская также поблагодарила все страны, которые высказывают поддержку, и при этом призвала уважать суверенитет Белоруссии. Тихановская также добавила, что российские власти не пытались выйти с ней на связь.

Ранее Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки, чтобы заставить власть услышать голос народа.