Немецкие врачи покинули омскую больницу, где находится Алексей Навальный

Родственники Навального не имели возможности с ними пообщаться, — сообщила Юлия Навальная.

Юлия Навальная официально обратилась к президенту России. Она требует разрешить транспортировку Алексея Навального в Германию. По ее словам, имеются все возможности для незамедлительной транспортировки под надзором врачей высшего уровня.

В Кремле несколько часов назад заявили, что вопрос транспортировки в иностранную клинику может решить только лечащий врач Навального. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, омский консилиум пришел к выводу, что Навальный в нестабильном состоянии и перевозить его нельзя.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский сообщил сегодня, что основной диагноз Навального – нарушение обмена веществ. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не согласна с этим вердиктом. Она настаивает на версии отравления.