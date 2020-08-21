В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, прибыли немецкие специалисты

Как сообщил Reuters один из соратников Навального Леонид Волков, немецкие врачи несколько минут назад зашли в реанимационную палату. Волков подчеркнул, что Навального необходимо вывезти в Германию, чтобы выяснить причины его внезапной болезни.

Юлия Навальная сообщила, что родственникам не дают возможности поговорить с немецкими врачами.

Юлия Навальная требует от президента Путина разрешить транспортировку мужа в Германию. Она считает, что Алексею Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь. Подчеркивается, что у родственников политика имеются все возможности для перевозки под надзором врачей.

Ранее врачебный консилиум пришел к выводу, что авиаперелет представляет опасность для жизни Навального. По словам омских врачей, состояние пациента оценивается как нестабильно тяжелое.