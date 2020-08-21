В Екатеринбурге активиста оштрафовали на 10 тыс.руб. за то, что он собирал подписи за возврат прямых выборов мэра

В Екатеринбурге активиста Максима Верникова оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он собирал подписи за возврат прямых выборов мэра. Такое решение принял судья ленинского районного суда Владимир Ушаков. Свидетели обвинения — полицейские, задержавшие Верникова. Они заявили в суде, что претензии касаются агитационных материалов — в частности, к футболке с надписью «За возврат прямых выборов мэра», — сообщает «Новая газета».