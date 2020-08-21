Высшая коллегия одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост главы Московского городского суда

Он может вступить в должность в ближайшие месяцы.

Члены высшей квалификационной коллегии судей решили рекомендовать Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Как сообщает агентство «Интерфакс», это произошло после сегодняшнего заседания органа, в котором претендент участвовал по видеосвязи. Само заключение коллегии пока опубликовано не было, поэтому как судьи объясняют своё решение – еще неизвестно.



Ранее газета «Коммерсант» писала, что Птицын является креатурой Верховного суда. По данным издания, там его характеризовали как «грамотного руководителя», способного обеспечить надлежащее качество и оперативность правосудия.

Михаил Птицын окончил юридический институт министерства обороны. С 1992-ого года он работал в различных военных судах в Москве, Подмосковье, Сибири и на Северном Кавказе.

По закону назначить Птицына на должность главы Мосгорсуда должен президент. Он сможет это сделать после того, как коллегия выпустит официальное заключение.

Руководитель Московского городского суда может смениться впервые за двадцать лет. Это связано с тем, что его нынешний председатель Ольга Егорова так и не выдвинула кандидатуру на следующий срок. Её полномочия истекают в октябре.