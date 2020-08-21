Олег Навальный пишет в фейсбуке, что побывал у брата

Навальный-младший рассказал, что омская больница напомнила ему медсанчасть в исправительной колонии Нарышкино: полиция и те же облупленные стены. Он считает, что Алексея Навального из этой больницы «безопасно транспортировать даже на дрезине, не то, что на реанимационном самолете».