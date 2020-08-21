Юлия Навальная официально требует от президента Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию

Она направила в приемную Кремля соответствующее обращение. Как пишет Навальная, с полудня сегодняшнего дня есть все возможности для незамедлительной транспортировки под надзором врачей высшего уровня. Напомню, в Омске сейчас находится самолет из Германии, готовый перевезти Навального в берлинскую клинику Шаритэ. Омские врачи ранее заявили, что Навальный не транспортабелен. Главный врач омской больнице Александр Мураховский сообщил, что основной диагноз Навального – нарушение обмена веществ.

Врач-терапевт Ярослав Ашихмин, который долгое время наблюдает Навального, назвал этот диагноз издевательством.

Немецкие специалисты, прилетевшие в Омск, получат возможность ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований, — сообщил главный врач больницы Александр Мураховский. По его словам, омские медики делают все возможное для стабилизации пациента совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии имени Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

Олег Навальный пишет в фейсбуке, что побывал у брата. Навальный-младший рассказал, что омская больница напомнила ему медсанчасть в исправительной колонии Нарышкино: полиция и те же облупленные стены. Он считает, что Алексея Навального из этой больницы «безопасно транспортировать даже на дрезине, не то, что на реанимационном самолете».