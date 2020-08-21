Врач, наблюдавший ранее Навального, назвал диагноз о нарушении обмена веществ издевательством

Терапевт, который ранее наблюдал Алексея Навального, Ярослав Ашихмин, назвал диагноз о нарушении обмена веществ в организме политика издевательством. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это просто издевательство над всей дифференциальной диагностикой. Просто стыдно ставить такой диагноз, разумеется, в тяжелом состоянии будет нарушение обмена веществ», — сказал он.

Терапевт также добавил, что до отравления здоровье Алексея Навального было в очень хорошем состоянии.

«Предпосылок к тому, чтобы упала глюкоза, не было. Пациент был исключительно хорошо обследован, за его состоянием здоровья очень пристально следили. Поэтому со стороны тела никаких причин не могло быть, чтобы просто так на ровном месте глюкоза упала до нуля», — отметил он.

Главный врач омской больницы, где находится Алексей Навальный, объявил, что основной диагноз политика – это нарушение обмена веществ. Ранее жена Навального Юлия высказала мнение, что омские медики не дают разрешения на транспортировку ее супруга в клинику Германию, поскольку хотят скрыть правду. В администрации омской больницы сегодня сказали, что состояние Алексея Навального несколько улучшилось, но перевозить его пока нельзя.

Как сообщалось ранее, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со вчерашнего дня находится в коме. Решается вопрос о возможности его перевозки в европейскую клинику.

Накануне Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь политика ранее сообщала, что с утра перед полетом Алексей Навальный пил только чай в аэропорте, предположительно его могли отравить.