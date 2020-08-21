Шихану Куш-тау в Башкирии дадут статус природного памятника и он не будет разрабатываться содовой компанией

Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает РИА Новости.

«Гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс. История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куш-тау закрыта. Разработка ее невозможна»,— цитирует РИА заявление Хабирова на встрече с защитниками шиханов.