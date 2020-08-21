Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию, которая сложилась в республике после выборов, — передает государственное агентство БелТА. Лукашенко отметил, что ситуация политизирована, но ее не следует рассматривать как катастрофическую. Он подчеркнул, что есть угроза разрушения страны, и пообещал этого не допустить.