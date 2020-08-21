В правительстве Белоруссии отрицают, что принято решение о заморозке валютных операций и запрете на снятие валютных вкладов.

Это передает Интерфакс. Сегодня в Минске у пунктов обмена валюты наблюдается ажиотаж. Минчане активно скупают доллары. Белорусский рубль падает, что будет дальше, никто не знает, — заявили корреспонденту ТАСС люди из очереди.