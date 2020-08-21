Юлия Навальная официально обратилась к президенту России

Она требует разрешить транспортировку Алексея Навального в Германию. По ее словам, имеются все возможности для незамедлительной транспортировки под надзором врачей высшего уровня.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш записала видеообращение, в котором просит российские власти немедленно разрешить транспортировку Навального в Германию.

Ярмыш отмечает, что состояние политика остается тяжелым, но стабильным.

Немецкие специалисты, прибывшие в Омск, направляются в больницу, где находится Алексей Навальный. Как сообщил главврач больницы Александр Мураховский, немецкие коллеги ознакомятся с состоянием пациента и результатами исследований. Мураховский сообщил, что основной диагноз Навального – нарушение обмена веществ. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не согласна с этим вердиктом. Она настаивает на версии отравления.

Напомним, в Омск уже прилетел самолет из Германии. Он готов транспортировать Навального в берлинскую клинику «Шарите».

Правительство Германии непричастно к отправке самолета для транспортировки Алексея Навального. Это частная инициатива, — сообщила официальный представитель МИД Мария Адебар. Как стало известно отправку самолет организовал фонд The Cinema for Peace.

Евросоюз рассчитывает, что Россия даст возможность Алексею Навальному получить лечение в Европе, а также расследует все обстоятельства произошедшего с ним, — завила представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали.